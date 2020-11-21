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21.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta tüm gözler Utku Yuvakuran'da!

Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak Beşiktaş’ın teknik heyetinde tüm gözler kaleye çevrildi. Ersin’in cezası sonrası eldivenleri takan Utku’nun sakatlık sorunu korkutsa da genç file bekçisi iğneyle de olsa oynamak istiyor

Son dakika - Beşiktaş'ta tüm gözler Utku Yuvakuran'da!
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SERDAR SARIDAĞ

Medipol Başakşehir ile ligin. 9 haftasında bugün kritik bir sınava çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, kafasındaki 11’i dün ilk kez çalıştırabildi. Milli takım kamplarındaki futbolcuların katılımıyla taktik antrenman yapan siyah-beyazlı teknik adam, en ciddi sıkıntıyı kalede yaşadı.
Utku Yuvakuran’ın ağrıları nedeniyle oynayıp oynamayacağı dün bir kez daha test edildi. Ağrıları tam olarak geçmese de Utku Yuvakuran’ın iğneyle oynamak istediğini teknik heyete ve kulüp doktorlarına ilettiği bildirildi. 16 yaşındaki Emre Bilgin’in bu seviyedeki bir maçta büyük problemler yaşayabileceğini düşünen Beşiktaş teknik heyetinin de Utku’nun bu isteğine sıcak baktığı vurgulandı.

Son test
Maç günü, bir kez daha testten geçecek olan Utku Yuvakuran’ın ağrılarında artış olmaması halinde ağrı kesici iğneyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyecek. Böyle bir dönemde takımı yalnız bırakmak istemeyen genç kaleci ile görüşen Sergen Yalçın’ın da, Utku’yu motive etmeye çalıştığı öğrenildi.
Ersin’in cezası nedeniyle bugünkü zor maçta kaleci sıkıntısı yaşayan Sergen Yalçın, tüm bu zorluklara rağmen, futbolcularından kazanmak için tüm enerjinin sahaya yansıtılmasını istedi.

Son dakika - Beşiktaşta tüm gözler Utku Yuvakuranda

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