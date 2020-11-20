Son dakika - Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran Başakşehir maçının kadrosuna alındı!

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra, Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.

Defans: Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.

Orta saha: Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Atakan Üner.