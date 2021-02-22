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22.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta yeni sözleşme değil şampiyonluk zirvesi! Çebi ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş Başkanı Çebi ile Sergen Yalçın cumartesi günü tesislerde bir araya geldi. Toplantıda şampiyonluk yarışı ve hakem kararlarını masaya yatıran ikilinin yeni kontrat konusunu gündeme getirmedikleri belirlendi

Son dakika - Beşiktaş'ta yeni sözleşme değil şampiyonluk zirvesi! Çebi ve Sergen Yalçın...
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SERDAR SARIDAĞ

Şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş’ta merakla beklenen buluşma gerçekleşti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın cumartesi günü tesislerde bir araya geldi.
Çebi ile Yalçın’ın toplantıda haftayı bay geçen takımın son durumunu ve kıran kırana yaşanan şampiyonluk yarışını tüm detaylarıyla masaya yatırdıkları belirlendi. Siyah-beyazlı oyuncuların şampiyonluk için ortaya koyduğu mücadeleden çok memnun olduğunu aktaran Sergen Yalçın’ın, hakemlerle ilgili bazı şikayetlerini Başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştığı öğrenildi.

Son dakika - Beşiktaşta yeni sözleşme değil şampiyonluk zirvesi Çebi ve Sergen Yalçın...


‘Gereğini yaparız’
Hakemlerin tartışmalı kararları konusunda Yalçın’a tam destek veren Başkan Çebi’nin, “Yönetim kurulu olarak her şeyin farkındayız ve gereğini yaparız. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Takımın oynadığı futbol ve şampiyonluk inancı son derece sevindirici. Sizden bu mücadeleye kararlılıkla devam etmenizi istiyoruz. Bu takımın sezon sonunda şampiyon olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştuğu aktarıldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın’ın toplantıda yeni sözleşme konusunu gündeme getirmedikleri de ortaya çıktı. Yalçın’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya hazır olduklarını her fırsatta dile getiren Çebi’nin bu konuda bir problem görmediği vurgulandı. Başkan Çebi ve Yalçın’ın yeni kontrat için daha önce fikir birliğine vardıkları, resmi imzaların ise planlarda bir değişiklik olmazsa sezon sonu atılacağı kaydedildi.

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