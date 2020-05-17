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17.05.2020 - 13:56 | | SABAH

Son dakika | Beşiktaş'ta yeniden Gökhan Töre sesleri

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, eski öğrencisi Gökhan Töre ile 1 yıllık sözleşme ve TL üzerinden anlaşma yapılmasını istedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında Yeni Malatyaspor'a götürdüğü Gökhan Töre'yi yeniden Beşiktaş'ta görmek istiyor.

Başarılı teknik adam daha pandemi krizi başlamadan önce mali anlamda sıkıntılı oldukları dönemde Töre'nin takıma dönmesinin en uygunu olacağını yönetimle paylaşmıştı. Sergen Yalçın o dönemde, "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" demişti. Gelen bilgilere göre Sergen, Töre'nin takıma dönmesi konusunda yöneticileri ikna etti.

Töre'ye hem TL üzerinden çok uygun bir ücret ödenecek, hem de sözleşmesi 1 senelik olacak.

Gökhan Töre ile yapılacak sözleşme, performansına ve özel hayatında yaşanacaklara göre uzayacak ya da bitirilecek.

Bu arada Gökhan Töre kısa bir süre önce sosyal medya hesabından Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun fotoğrafını paylaştı.

Son dakika | Beşiktaşta yeniden Gökhan Töre sesleri

Son dakika | Beşiktaşta yeniden Gökhan Töre sesleri

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