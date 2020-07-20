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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş'taki hırsızlık olayında flaş gelişme! Kovuldu...
20.07.2020 - 11:53 |

Son dakika | Beşiktaş'taki hırsızlık olayında flaş gelişme! Kovuldu...

Beşiktaş’ta Vida, cüzdanından sık sık para eksildiğini takım kaptanlarından Burak, Atiba ve Necip’e söyledi, Hırvat futbolcunun Ümraniye’deki odasına kamera koyuldu. Parayı alan kişinin tespit edilmesinin ardından bu kişinin kulüple ilişiği kesildi.

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Beşiktaş’ta Hırvat futbolcu Domagoj Vida, antrenmanların ardından cüzdanından para eksildiğini fark etti. Başka futbolcuların da başına gelen bu durum takım kaptanı Burak Yılmaz ve diğer kaptanlar Atiba, Necip ve Gökhan Gönül’e aktarıldı.

Son dakika | Beşiktaştaki hırsızlık olayında flaş gelişme Kovuldu...

Bu futbolcuların bilgisi dahilinde Vida’nın Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan odasına gizli kamera koyuldu. Gerçekleşen bir antrenmanın ardından Vida, cüzdanından yine para eksildiğini fark edince, odaya yerleştirilen gizli kamera görüntüleri izlendi ve bir çalışanın, Hırvat futbolcunun parasını aldığı tespit edildi. Fenerbahçe derbisi öncesinde bu çalışan için herhangi bir işlem yapılmazken, derbinin ardından bu kişinin kulüple olan ilişkisi kesildi.

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