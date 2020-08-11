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11.08.2020 - 18:59 | | DHA

Son dakika | Beşiktaş'tan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Adem Ljajic'in soleus kasında zorlanma tespit edildiğini ve futbolcunun tedavisine başlandığını açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, sakatlık geçiren Adem Ljajic'in tedavisine başlandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajicin Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde, Soleus kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Son dakika | Beşiktaştan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması

Son dakika | Beşiktaştan Adem Ljajic için sakatlık açıklaması

 

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