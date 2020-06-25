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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika... Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Jeremain Lens için sakatlık açıklaması!
25.06.2020 - 18:01 | | AA

Son dakika... Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Jeremain Lens için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Jeremain Lens için sakatlık açıklaması geldi.

Son dakika... Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Jeremain Lens için sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında forma giyen Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan futbol takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'te ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir. Adem Ljajic ile Jeremain Lens'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... Beşiktaştan Adem Ljajic ve Jeremain Lens için sakatlık açıklaması

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