Son dakika | Beşiktaş'tan Atakan Üner hamlesi

Ortacizgi.com'un edindiği bilgiye göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı arayarak Atakan Üner transferi için görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yapılan görüşmelerde Atakan için 400 bin Euro isteyen Altınordu Kulübü, Başkan Çebi ile yaptığı görüşmenin ardından rakamı 150 bin Euro'ya kadar indirdiği ve tarafların anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Atakan Üner'i kadrosuna katması bekleniyor. Öte yandan Atakan Üner'in adı Galatasaray Kulübü ile de anılmıştı.

HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin Euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.