Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'tan Boateng açıklaması! Sakatlığı...
19.06.2020 - 15:14 |

Son dakika - Beşiktaş'tan Boateng açıklaması! Sakatlığı...

Beşiktaş'ta Denizli maçı kadrosuna alınmayan Boateng'e akut tendinitis tanısı konduğunu açıkladı.

Son dakika - Beşiktaş'tan Boateng açıklaması! Sakatlığı...
ABONE OL

Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sol aşil tendonu ağrısı nedeniyle çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konduğu bildirildi.

Ağrıları süren Boateng'in tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Son dakika - Beşiktaştan Boateng açıklaması Sakatlığı...

Görüşmeler tamamlandı, Obradovic ülkesine döndü...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - Beşiktaş'tan Boateng açıklaması! Sakatlığı...
    Son dakika - Beşiktaş'tan Boateng açıklaması! Sakatlığı...
  2. Macaristan sosyal mesafeyi kaldırdı! Maçlar seyircili...
    Macaristan sosyal mesafeyi kaldırdı! Maçlar seyircili...
  3. Son dakika | Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
    Son dakika | Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması
  4. Fenerbahçe'den koordinasyon ve pas çalışması
    Fenerbahçe'den koordinasyon ve pas çalışması
  5. Pınar Karşıyaka'da Onuralp'ten ihtar
    Pınar Karşıyaka'da Onuralp'ten ihtar



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivasspor'da 3 önemli eksik

Sivasspor'da 3 önemli eksik

Son dakika - Beşiktaş, Denizlispor kadrosunu açıkladı!

Son dakika - Beşiktaş, Denizlispor kadrosunu açıkladı!

Muslera idmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Muslera idmanda arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber