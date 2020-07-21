Son dakika - Beşiktaş'ta Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinde sakatlık geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynanan ve 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Fenerbahçe müsabakasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene sonucunda oyuncunun ayak bileğinde ödem tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı da eklendi.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın bir bölümünü izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.