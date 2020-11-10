Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika | Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun yerine sürpriz hamle
10.11.2020 - 08:18 | | Fanatik

Son Dakika | Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun yerine sürpriz hamle

Takımın gidişatından pek memnun olmayan yönetim, Sergen Yalçın’la ön görüşme yaptı. Genç hoca, Ocak ayı için bir kaleci ve bir golcü istedi. Volkan Babacan, Serkan Kırıntılı ve Gökhan Akkan için nabız yoklayacak olan Kara Kartal, forvet transferinde daha iddialı: Mandzukic, Balotelli ve Cenk Tosun....

Son Dakika | Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun yerine sürpriz hamle
ABONE OL

Zirvenin 7 puan gerisinde kalan ve oyun olarak da camiasını pek tatmin etmeyen Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı. Sergen Yalçın’la yapılan ön görüşmede bir kaleci ve bir golcünün alınmasına karar verildi.

Dirsek temasları başladı

Şampiyonluk yolunda Ersin’den daha tecrübeli bir ismi isteyen genç hoca, Başakşehir’den Volkan Babacan, Konyaspor’dan Serkan Kırıntılı ve Rize’den Gökhan Akkan’ı listesine yazdı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları da 3 isim için dirsek temaslarına başladı.

İki yıldız da boşta

Forvet konusunda ise hedefteki isimler heyecan verici: Mario Mandzukic, Mario Balotelli ve Cenk Tosun... Mandzukic ve Balotelli’yle sezon başında görüşüp anlaşamayan Kara Kartal iki oyuncunun hâlâ kulüp bulamamasını fırsat bilecek. İki yıldızla da görüşmeler yeniden başlayacak. Çapraz bağ sakatlığını atlatan Milli yıldız Cenk Tosun ise Everton’dan yarım dönem için kiralanmaya çalışılacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil bombası! Fenerbahçe derken Süper Lig'deki yeni adresi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'de Ersun Yanal bombası! İşte yeni adresi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic kararı!

Son Dakika | Beşiktaştan Ersin Destanoğlunun yerine sürpriz hamle

Beşiktaş'ta Çizgi Yarışması: Erdoğan Kaya vs Rıdvan Yılmaz vs Ersin Destanoğlu

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun yerine sürpriz hamle
    Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun yerine sürpriz hamle
  2. 'Yedekleri bile bizde banko olur’
    'Yedekleri bile bizde banko olur’
  3. Milli futbolcular ödülle poz verdiler
    Milli futbolcular ödülle poz verdiler
  4. Danimarka’da ‘milli’ kaos!
    Danimarka’da ‘milli’ kaos!
  5. Hamilton İstanbul'da şampiyonluk için yarışacak!
    Hamilton İstanbul'da şampiyonluk için yarışacak!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pierre Gasly’in Formula 1 aracı İstanbul sahilinde arıza yaptı!

Pierre Gasly’in Formula 1 aracı İstanbul sahilinde arıza yaptı!

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut 'B planı' üretemedi!

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut 'B planı' üretemedi!

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor!

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor!

Son dakika - Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli geri döndü!

Son dakika - Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli geri döndü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet