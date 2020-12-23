23.12.2020 - 11:24 |
Son dakika | Beşiktaş'tan flaş açıklama! Talisca...
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, A Spor'a yaptığı açıklamada "Talisca'yı herkes ister ama girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Anderson Talisca, yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, bu konuyla ilgili A Spor'a konuştu.
Yönetici Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.
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