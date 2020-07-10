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10.07.2020 - 16:14 |

Son dakika | Beşiktaş'tan Gökhan ve Burak Yılmaz açıklaması

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz için açıklama geldi.

Son dakika | Beşiktaş'tan Gökhan ve Burak Yılmaz açıklaması
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz’ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül’ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.

Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül’ün tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Son dakika | Beşiktaştan Gökhan ve Burak Yılmaz açıklaması

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