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04.05.2020 - 23:17 |

SON DAKİKA - Beşiktaş'tan Karius açıklaması!

Beşiktaş, Loris Karius ile ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlı takım, "Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kontratını tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesi nedeniyle oluşabilecek zararlar konusunda tüm hukuki hakların saklı bulunduğunu bildirdi. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında İngiltere temsilcisi Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Karius'un sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kontratını tek taraflı feshettiği belirtildi.

 Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Dünyada ve ülkemizde koronavirüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool Kulübüne bildirmiştir."

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