Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'tan Leo Pereira için kiralama teklifi!
21.01.2021 - 23:12 |

Son dakika - Beşiktaş'tan Leo Pereira için kiralama teklifi!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş transferde operasyon için düğmeye bastı. Kara Kartal, Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için teklifte bulundu.

Son dakika - Beşiktaş'tan Leo Pereira için kiralama teklifi!
ABONE OL

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri daha belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Son dakika - Beşiktaştan Leo Pereira için kiralama teklifi

    Mustafa Dalcı: "İyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ahmed Kutucu'yu Almelo'ya kiralandı
      Ahmed Kutucu'yu Almelo'ya kiralandı
    2. Özdemir, Yılmaz'ı ziyaret etti
      Özdemir, Yılmaz'ı ziyaret etti
    3. Rıza Çalımbay: "Maçın berabere bitmesi gayet normal"
      Rıza Çalımbay: "Maçın berabere bitmesi gayet normal"
    4. Mesut Bakkal: "Sonuçtan memnun değilim"
      Mesut Bakkal: "Sonuçtan memnun değilim"
    5. "Bu sezon ligde kalalım yeter"
      "Bu sezon ligde kalalım yeter"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Beşiktaş'tan Leo Pereira için kiralama teklifi!

    Son dakika - Beşiktaş'tan Leo Pereira için kiralama teklifi!

    Fransa'da Yusuf Yazıcı aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi

    Fransa'da Yusuf Yazıcı aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi

    Son dakika - Erol Bulut: "Mesut Özil en kısa zamanda aramızda olacak"

    Son dakika - Erol Bulut: "Mesut Özil en kısa zamanda aramızda olacak"

    Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması

    Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet