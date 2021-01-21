Son dakika - Beşiktaş'tan Leo Pereira için kiralama teklifi!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri daha belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.