21.01.2021 - 23:12 |
Son dakika - Beşiktaş'tan Leo Pereira için kiralama teklifi!
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş transferde operasyon için düğmeye bastı. Kara Kartal, Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için teklifte bulundu.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden biri daha belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre Brezilya'nın Flamengo takımında oynayan stoper oyuncusu Leo Pereira için Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.