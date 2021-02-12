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12.02.2021 - 17:06 |

Son dakika | Beşiktaş'tan Montero açıklaması! Sakatlık...

Beşiktaş'ın dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Francisco Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 22 yaşındaki stoperin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Son dakika | Beşiktaş'tan Montero açıklaması! Sakatlık...
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero’nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir.

Montero’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Son dakika | Beşiktaştan Montero açıklaması Sakatlık...

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