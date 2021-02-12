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12.02.2021 - 19:32 |

Son dakika - Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme!

Beşiktaş, Sergen Yalçın'a resmen yeni sözleşme teklif edecek. Buna göre siyah-beyazlılar, Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek

Son dakika - Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme!
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Beşiktaş, Sergen Yalçın'a resmen yeni sözleşme teklif edecek. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın maaşı da artacak.

Bu sezon Beşiktaş'ı zirveye taşıyan, kupada da yarı final biletini alan 48 yaşındaki Sergen Yalçın artık sözleşmenin sözlü olarak değil resmen getirilmesini bekliyor.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı kulüpte yönetim de bu konuda hazırlıklarını yaparken bir süre önce planladıkları teklifi ilerleyen günlerde hocaya sunmaya hazırlanıyor.

Buna göre siyah-beyazlılar, Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek ve yıllık 6 milyon TL olan maaşını da 8 milyon TL'ye çıkarmayı önerecek.

Son dakika - Beşiktaştan Sergen Yalçına yeni sözleşme

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