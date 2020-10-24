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24.10.2020 - 12:23 |

Son dakika | Beşiktaş'tan son dakika Welinton açıklaması

Beşiktaş bugün yeni transfer Welinton Souza'nın transfer olacağı iddiaları üzerine resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Son dakika | Beşiktaş'tan son dakika Welinton açıklaması
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Futbolcumuz Welinton Souza’nın Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.

Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Son dakika | Beşiktaştan son dakika Welinton açıklaması

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