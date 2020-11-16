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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na Ersin Destanoğlu başvurusu!
16.11.2020 - 20:57 |

Son dakika - Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na Ersin Destanoğlu başvurusu!

Gaziantep ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan kaleci Ersin Destanoğlu için Beşiktaş, cezanın 1 maça düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Son dakika - Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na Ersin Destanoğlu başvurusu!
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Beşiktaş, genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun PFDK'dan aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Orta Çizgi'nin haberine göre; Beşiktaş’ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta kaleci Ersin Destanoğlu, kırmızı kart görmüştü. Daha önce de yine 2 maç ceza alan Josef de Souza için başvuru yapılmış ve ceza bir maça düşürülmüştü.

Beşiktaş altyapısından çıkan oyuncu bu sezon ligde takımının tüm mücadelelerinde maça ilk 11'de çıktı. 

Son dakika - Beşiktaştan Tahkim Kuruluna Ersin Destanoğlu başvurusu

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