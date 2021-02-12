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12.02.2021 - 13:41 |

Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç saati' başvurusu

Beşiktaş, 15 Şubat Pazartesi günü Gençlerbirliği ile 19:00'da oynayacağı maçın saatinin hava şartları nedeniyle değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu.

Son Dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç saati' başvurusu
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Beşiktaş, 15 Şubat pazartesi günü Gençlerbirliği ile 19:00'da oynayacağı maçın saatinin hava şartları nedeniyle değiştirilmesi için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray ve Kasımpaşa kulüpleri de aralarındaki maç için TFF'ye benzer bir başvuruda bulundu ama TFF Başkanı Nihat Özdemir, Akşam'a yaptığı açıklamada bu isteğe karşı çıktı.
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Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika | Beşiktaştan TFFye maç saati başvurusu

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