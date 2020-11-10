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10.11.2020 - 12:52 |

Son Dakika | Beşiktaş'tan Welinton açıklaması

Beşiktaş, Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan Welinton'un son durumu hakkında açıklama yaptı.

Son Dakika | Beşiktaş'tan Welinton açıklaması
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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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