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31.05.2020 - 21:13 |

Son dakika | Beşiktaş'tan yeni sponsor paylaşımı!

Beşiktaş kulübü sosyal medyadan yeni sponsoruyla ilgili paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında "Efsane geri dönüyor" notunu düştü.

Son dakika | Beşiktaş'tan yeni sponsor paylaşımı!
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Beşiktaş kulübü sosyal medyadan yeni sponsoruyla ilgili paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün paylaştığı videoda "1 Haziran saat 11" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan "Efsane geri dönüyor" notu düşülen paylaşımda Beko'nun müziği kullanıldı.

Son dakika | Beşiktaştan yeni sponsor paylaşımı

Son dakika | Beşiktaştan yeni sponsor paylaşımı

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