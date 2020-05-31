31.05.2020 - 21:13 |
Son dakika | Beşiktaş'tan yeni sponsor paylaşımı!
Beşiktaş kulübü sosyal medyadan yeni sponsoruyla ilgili paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı kulüp paylaşımında "Efsane geri dönüyor" notunu düştü.
Beşiktaş kulübü sosyal medyadan yeni sponsoruyla ilgili paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün paylaştığı videoda "1 Haziran saat 11" ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan "Efsane geri dönüyor" notu düşülen paylaşımda Beko'nun müziği kullanıldı.
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