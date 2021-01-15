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15.01.2021 - 14:54 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Son dakika | Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep FK'da!

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden 25 yaşındaki futbolcu Gaziantep FK'ya transfer oldu.

Son dakika | Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep FK'da!
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Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor ile anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ligin ikinci yarısında Gaziantep FK forması giyecek. Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkan Başacıkoğlu 1 asist yaparken, Süper Lig'de forma giydiği 46 maçta ise 4 asist yapıp, gol sevinci yaşayamadı.

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Son dakika | Bilal Başacıkoğlu, Gaziantep FKda

 

 

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