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03.09.2020 - 12:50 |

Son dakika | Boca Juniors'ta 18 futbolcunun testi pozitif!

Boca Juniors, 18 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Boca Juniors Kulübü, 18 futbolcuda korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcuda korona virüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada çarşamba günü yapılan testlerde 18 futbolcuda sonucun pozitif çıktığı, futbolcuların izolasyon ve tedavilerine başlandığı belirtildi. İzolasyon sürecini tamamlayan futbolcuların daha sonra tekrar teste tabi tutulup iyileşme durumlarına göre antrenmanlarda yer alacağı bildirildi.

Son dakika | Boca Juniorsta 18 futbolcunun testi pozitif

Son dakika | Boca Juniorsta 18 futbolcunun testi pozitif

 

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