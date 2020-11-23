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23.11.2020 - 09:51 |

Son dakika | Bogdan Bogdanovic 72 milyon dolarlık teklifi kabul etti

New York Times'tan Marc Stein'a göre, Sacramento Kings'in sınırlı serbest oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'tan gelen 4 yıl 72 milyon dolarlık bir kontrat teklifini kabul ederek imzayı attı.

Son dakika | Bogdan Bogdanovic 72 milyon dolarlık teklifi kabul etti
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Fenerbahçe'de gösterdiği müthiş performans ile Euroleague şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri olan Bogdan Bogdanovic rekor bir transfere imza attığı iddia edildi

New York Times muhabiri Stein, Bogdanovic'in Atlanta Hawks'tan gelen 4 yıl 72 milyon dolarlık teklifini kabul ettiğini iddia etti. Stein, anlaşmanın 4. yıl için bir oyuncu opsiyonu ve %15'lik bir takas ikramiyesi içerdiğini ekledi.

King'in, Hawks'ın Sırp guard için yaptığı teklifi karşılamak için iki günü bulunuyor. Hafta başında Bogdanovic'in bir imza ve takas yoluyla Milwaulee Bucks'a katılacağı gözüküyordu ancak Bogdanovic anlaşmayı kabul etmediğini bildirdiği için bu hamle iptal edilmişti. NBA'in hem Kings hem de Bucks ekipleri ligin serbest oyuncu dönemi başlamadan önce muhtemel anlaşma üzerinde çalıştıkları için uygunsuzluk üzerine araştırma yaptığını bildirmişti.

28 yaşındaki Bogdanovic, önceki sezon başına 15.1 sayı ortalamasıyla %37 üçlü, %44 ise genel şut isabetiyle oynadı.

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Son dakika | Bogdan Bogdanovic 72 milyon dolarlık teklifi kabul etti

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