Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Son dakika | Bogdan Bogdanovic şoku! Sağ dizinde kırık...
11.01.2021 - 10:25 | | AA

Son dakika | Bogdan Bogdanovic şoku! Sağ dizinde kırık...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks'ın Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in sağ dizinde kırık tespit edildi.

Son dakika | Bogdan Bogdanovic şoku! Sağ dizinde kırık...
ABONE OL

 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Charlotte Hornets maçının 2. çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Bogdanovic'in MR sonuçları belli oldu.

28 yaşındaki Sırp basketbolcunun sağ dizinde avülsiyon kırığı ve yumuşak doku iltihabı saptandı. Bogdanovic'in sahalara dönüş süresine dair bilgi verilmedi.

2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, sezon öncesi Hawks ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Can Kahveci transferinde son dakika! Galatasaray...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi!

Son dakika | Bogdan Bogdanovic şoku Sağ dizinde kırık...

 

 

?rel=0
Murat Özen'den Beşiktaş değerlendirmesi | Hatayspor, transfer, Mandzukic...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe'de harekat başladı
    Göztepe'de harekat başladı
  2. Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü
    Beşiktaş'ın muhteşem üçlüsü
  3. Ersun Yanal'ın yıldızları! Rekor...
    Ersun Yanal'ın yıldızları! Rekor...
  4. Kupada maçları yönetecek hakemler açıklandı
    Kupada maçları yönetecek hakemler açıklandı
  5. Anadolu Efes'in konuğu Alba Berlin
    Anadolu Efes'in konuğu Alba Berlin



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka, yarın Fortitudo Bologna'ya konuk olacak

Pınar Karşıyaka, yarın Fortitudo Bologna'ya konuk olacak

Son dakika | Bogdan Bogdanovic şoku! Sağ dizinde kırık...

Son dakika | Bogdan Bogdanovic şoku! Sağ dizinde kırık...

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia

Galatasaray, kupada tur peşinde

Galatasaray, kupada tur peşinde

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet