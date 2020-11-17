Son dakika | Bogdan Bogdanovic'ten rekor transfer

Fenerbahçe Beko’nun unutulmaz yıldızı Bogdan Bogdanovic, NBA’de müthiş bir transfere imza atıyor. Sacramento Kings forması giyen başarılı oyuncuyu Milwaukee Bucks istiyor.

ESPN’in haberinde Milwaukee Bucks’ın Bogdanovic’e imza attırma yolunda önemli mesafe kat ettiğinde ve karşılığında başta milli oyuncumuz Ersan İlyasova olmak üzere Donte Divincenzo ve DJ Wilson’u Sacramento Kings’e göndermeye hazırlandığı bildirildi.

Bütün ABD’de geniş yankı uyandıran bu gelişmeyle Sırp yıldızın artık Milwaukee Bucks forması giymeye hazırlandığı ve dev transferin büyük ses getireceği vurgulandı.