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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Son dakika - Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransa'da en iyi 11'e girdi!
11.01.2021 - 00:10 |

Son dakika - Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransa'da en iyi 11'e girdi!

Fransa Ligue 1'de sezonun ilk yarısının en iyi 11'i belirlendi. Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kadroda yer aldı yer aldı.

Son dakika - Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransa'da en iyi 11'e girdi!
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Ligue 1'de sezonun ilk devresi sona ererken L'Equipe, ligin ilk yarısının en iyi 11'ini belirledi. İlk 11'de Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de yer aldı.

Burak Yılmaz bu sezon ligde çıktığı 18 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı. Zeki Çelik ise 13 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Gazetenin oluşturduğu en iyi 11'de bu iki oyuncu dışında Lille'den Fonte, PSG'den Keylor Navas ile Marquinhos, Lyon'dan Mendes, Paqueta ve Kadewere, Lens'ten Kakuta, Rennes'den Truffert ve Montpellier'den Laborde yer aldı.

Son dakika - Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Fransada en iyi 11e girdi

 

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