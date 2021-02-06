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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Bursaspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi!
06.02.2021 - 17:29 |

Son dakika - Bursaspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi!

Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişide koronavirüs tespit edildi.

Son dakika - Bursaspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da 8'i futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Giresunspor maçı öncesi Kovid-19 testi uygulanırken, 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A takım personelinin sonucu pozitif rapor edildi.

Açıklamada, "Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika - Bursasporda 11 kişide koronavirüs tespit edildi

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