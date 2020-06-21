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21.06.2020 - 19:07 |

Son dakika | Bursaspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Son dakika | Bursaspor'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ayrlığı açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulüp "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez ve ekibinin geçmiş alacakları dışında herhangi bir talebi olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bursasporda İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

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