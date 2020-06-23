Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Bursaspor'da İrfan Buz sesleri
23.06.2020 - 14:50 | | BURSA (İHA)

Son dakika | Bursaspor'da İrfan Buz sesleri

Yeşil-beyazlılar, teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirmeyi planlıyor.

Son dakika | Bursaspor'da İrfan Buz sesleri
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olduktan sonra İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Bursaspor, Adanaspor maçına kadar yeni hocasını belirlemek istiyor.

Yeni hoca adaylarından biri olan Metin Diyadin'den vazgeçen yeşil-beyazlı yönetimin, İrfan Buz ismini gündeme aldığı öğrenildi. Bursaspor'un, 53 yaşındaki teknik direktörle görüşme halinde olduğu belirtildi.

Son dakika | Bursasporda İrfan Buz sesleri

Nevzat Dindar: Mert Hakan defteri Galatasaray için kapandı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu övdü
    İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu övdü
  2. Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
    Mert Hakan Yandaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  3. Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi
    Dünya Karate Şampiyonası 2021 yılına ertelendi
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Selçuk Aydın: Türk boksuna hizmet edeceğiz
    Selçuk Aydın: Türk boksuna hizmet edeceğiz



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ertuğrul Doğan: Küfürlere ve el kol hareketlerine sessiz mi kalacaktık

Ertuğrul Doğan: Küfürlere ve el kol hareketlerine sessiz mi kalacaktık

Cisse, Alanyaspor'un "en golcü"sü olma yolunda

Cisse, Alanyaspor'un "en golcü"sü olma yolunda

Ahmet Ağaoğu'ndan Alanyaspor açıklaması

Ahmet Ağaoğu'ndan Alanyaspor açıklaması

Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Virüsten kaçamadım

Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Virüsten kaçamadım

Sıradaki Haber