Son dakika - Caner Erkin, Milli Takım'da ikinci baharını yaşıyor!

A Milli Takım ve Fenerbahçe’de son dönemin en çok göze batan ismi Caner Erkin oldu. 2020-21 sezonuna formda giren tecrübeli sol bek, özellikle son oynanan Rusya maçındaki adrese teslim asistiyle göz doldururken, gol paslarındaki başarısı dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu 3 yıl sonra geri döndüğü ay-yıldızlı forma ve 4 yılın ardından yeniden giydiği sarı-lacivertli formayla adeta ikinci baharını yaşıyor.



Türkiye’de Şenol Güneş tarafından Hırvatistan ve Rusya maçlarında sahaya sürülen Caner, 2 karşılaşmada 2 asist yaptı. Fenerbahçe’de de bu sezon 8 lig maçının tamamında oynayan deneyimli yıldız, 4 asistle öne çıktı. Toplamda 10 maçta 5 asisti bulan Caner, duran toplar ve sol kanatta hücum yönünde etkili bir görüntü çizdi.

Fenerbahçe’de maç başına 9 orta rakamı tutturan başarılı oyuncunun A Milli Takım’da da son 2 karşılaşmada maç başına 6 orta ortalaması bulunuyor. Millilerin hücum gücüne direkt etki eden ve atılan son 6 golün 2’sinde öne çıkan Caner Erkin, savunma anlamında eksik bir görüntü çizdi.

Özellikle rakibin savunma arkasına kaçışlar ve Rusya’nın attığı 2 goldeki hatalarda Caner Erkin eleştiri aldı. Fenerbahçe’de de bu yönde tenkitler alan milli futbolcu, defansif açıdan sınıfta kaldı.









Takımın neşesi

Caner Erkin hem A Milli Takımımızda hem de Fenerbahçe’de takım arkadaşlarının neşesi oluyor. Eğlenceli yapısı ve lider karakteriyle özellikle genç futbolculara sıcak yaklaşımı olan Caner, takımın ortamını olumlu yönde etkiliyor.

Ekibin yaş olarak büyük isimlerinden olan deneyimli sol bek, saha içi ve dışında arkadaşlarına moral sağlıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’le de 3 yıl boyunca Beşiktaş’ta çalıştığı için yakından tanıyor.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin