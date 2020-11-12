Son dakika - Caner Erkin'den 3 yıl sonra asist

Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin Milli formayla 3 yıl sonra çıktığı ilk maçta asisti yaptı. 41. dakikada Deniz Türüç'ün koşusunu iyi gören Caner Erkin, uzun bir pas gönderdi ve Deniz de yaptığı iyi koşuyla ceza alanına girip golü attı.

Caner Erkin son dönemde sol kanattan yaptığı birçok ortaya rağmen eleştirilerin göbeğindeki isimlerden olmuştu. Özellikle Fenerbahçe'nin Caner'in ortaları dışında bir organizasyonu olmadığı konusunda Erol Bulut'a eleştiriler geliyordu. Konyaspor mağlubiyetinin ardından bu tip yorumlar artmıştı. Caner maçın ikinci yarısında yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Fenerbahçe'de geçen sezon sol bek oynayan ve bu sezon başında Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım'ın Milli Takım'da son 416 dakikasında bir asisti ise bulunmuyor.