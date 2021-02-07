Son dakika - Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a tepki! "Bir tek Türkiye’de yapıyorsun ya”

Mücadelede 90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi. Ceza sahası içinde Donk ile Cisse arasındaki mücadele sonrası gözler hakemlere döndü. Cüneyt Çakır hemen VAR’a döndü. Ancak VAR’la yapılan diyaloglarda penaltı kararı çıkmadı. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet direkt olarak hakemlere itiraz etti. Donk’un Cisse’nin formasını çektiği kaydedildi. Caner Erkin de Cüneyt Çakır’a dönerek, “Bir tek Türkiye’de yapıyorsun ya” diye isyan etti.

VAR’da ofsayt karmaşası

Fenerbahçe’nin 75. dakikada attığı gol VAR’a takıldı. Sarı-lacivertlilerde Mesut Özil’in ortasında Ozan Tufan’ın kafa vuruşu ağlara gitse de VAR’dan gelen uyarıyla ofsayt kararı çıktı. Cüneyt Çakır golü iptal ederken VAR çizgisi kafaları karıştırdı. Ozan Tufan ile Taylan’ın mücadelesinde önde olanın kim olduğunun netleşmemesi gözlerden kaçmadı. VAR’da Ali Palabıyık’ın ofsayt uyarısı golü iptal ettirdi.

4.5 senelik hasret

Derbilerde Fenerbahçe’nin galibiyet hasreti devam ediyor. Sarı-lacivertliler 23 Nisan 2017 tarihinden bu yana sarı-kırmızılı rakibine karşı üstünlük sağlayamıyor. Kadıköy’deki galibiyet özlemi de aynı şekilde devam ediyor. İç sahadaki son derbi zaferi Kasım 2016’da 2-0’la gelmişti. O tarihten bu yana geçen 4.5 senede Galatasaray’a karşı 3 puan alınamıyor. 2016-17 sezonunda Advocaat döneminden bu yana ezeli rekabette sorun yaşanıyor.







Terim tarihe geçti

Galatasaray da 21 yıllık hasreti hem bitirdi hem de üst üste 2. senesinde de galibiyet elde etti. Fatih Terim, Fenerbahçe deplasmanında en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak lig tarihine geçti. Terim, 1999, 2020 ve 2021 tarihlerinde Kadıköy’de sarı-lacivertlileri mağlup etmesini bildi. Ayrıca sarı-kırmızılılar tam 4.5 yıldır Kadıköy’deki mücadeleleri kaybetmedi. Cim Bom 2 galibiyet 3 beraberlik aldı.

En son 1988’de

Sarı-kırmızılılar Kadıköy’de önemli bir istatistik daha yakaladı. Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, rakibini Mart 1988’den bu yana dış sahada ilk kez üst üste iki kere yendi.

Boş tribüne koştular!

Galatasaraylı futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Takımın teknik heyet ve futbolcuların bitiş düdüğünün ardından birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra boş deplasman tribününe giderek galibiyeti taraftarlarına armağan etti. Saha içinde toplanarak tezahürat yapan futbolculara, teknik direktör Fatih Terim’in de katılması dikkati çekti.