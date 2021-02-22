Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Caner Erkin'den hakeme tepki! ‘Hep yatıyorlar’
22.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Caner Erkin'den hakeme tepki! ‘Hep yatıyorlar’

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin başta olmak üzere tüm takım Göztepe ve hakem Hüseyin Göçek’e tepki gösterdi.

Son dakika - Caner Erkin'den hakeme tepki! ‘Hep yatıyorlar’
ABONE OL

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin başta olmak üzere tüm takım Göztepe ve hakem Hüseyin Göçek’e tepki gösterdi. Özellikle ikinci yarıda Göztepeli futbolcuların sakatlık nedeniyle yere yatması Fenerbahçelileri kızdırdı. Caner sürekli olarak Hüseyin Göçek’e itiraz etti. Hatta 81. dakikada bu itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Ozan Tufan da hakemlere giderek, “Hep yatıyorlar” siteminde bulundu. 

Son dakika - Caner Erkinden hakeme tepki ‘Hep yatıyorlar’

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan hakem Hüseyin Göçek'e olay tepki! Canlı yayına yansıdı...

Erol Bulut: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
    Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
  2. 12 Dev Adam'ın rakibi Hırvatistan!
    12 Dev Adam'ın rakibi Hırvatistan!
  3. Muslera'nın menajeri İstanbul'a çağrıldı
    Muslera'nın menajeri İstanbul'a çağrıldı
  4. Dikkat çeken eksiklik! Belhanda...
    Dikkat çeken eksiklik! Belhanda...
  5. Cenk Tosun’a kontrol
    Cenk Tosun’a kontrol
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Caner Erkin'den hakeme tepki! ‘Hep yatıyorlar’

Son dakika - Caner Erkin'den hakeme tepki! ‘Hep yatıyorlar’

Son dakika - İngiltere'de gündem oldu! “Ozan Kabak’ın kabusu”

Son dakika - İngiltere'de gündem oldu! “Ozan Kabak’ın kabusu”

Son dakika - Galatasaray'da Muslera faktörü! 5 maddede liderlik...

Son dakika - Galatasaray'da Muslera faktörü! 5 maddede liderlik...

Son dakika - Beşiktaş'ta yeni sözleşme değil şampiyonluk zirvesi! Çebi ve Sergen Yalçın...

Son dakika - Beşiktaş'ta yeni sözleşme değil şampiyonluk zirvesi! Çebi ve Sergen Yalçın...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet