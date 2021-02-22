Son dakika - Caner Erkin'den hakeme tepki! ‘Hep yatıyorlar’

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin başta olmak üzere tüm takım Göztepe ve hakem Hüseyin Göçek’e tepki gösterdi. Özellikle ikinci yarıda Göztepeli futbolcuların sakatlık nedeniyle yere yatması Fenerbahçelileri kızdırdı. Caner sürekli olarak Hüseyin Göçek’e itiraz etti. Hatta 81. dakikada bu itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Ozan Tufan da hakemlere giderek, “Hep yatıyorlar” siteminde bulundu.