Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Bekliyorum hâlâ
03.08.2020 - 13:38 | | Uçankuş

Son dakika | Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Bekliyorum hâlâ

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve adı Fenerbahçe ile Galatasaray'la anılan tecrübeli sol bek, "Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?" sorusuna "Ben bekliyorum hala. Şu anda serbestim. Buralarda geziyorum işte" diye yanıt verdi.

Son dakika | Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Bekliyorum hâlâ
ABONE OL

 

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'in geleceği merakla bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımın yeni sözleşme teklif ettiği Caner Erkin için Fenerbahçe ve Galatasaray da girişimde bulundu.31 yaşındaki milli futbolcunun, yeni sezon öncesi hangi takıma transfer olacağı gündemdeki yerini korurken, Caner Erkin'den açıklama geldi. Eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatil yapan Caner Erkin, magazin basınına konuştu. Caner Erkin, transfer konusunda henüz net bir gelişme olmadığını söyledi.

Son dakika | Caner Erkinden transfer sorusuna yanıt: Bekliyorum hâlâ

Caner Erkin, "Gelecek sezon hangi takımda oynayacaksın?" sorusuna "Ben bekliyorum hala. Şu anda serbestim. Buralarda geziyorum işte" diye yanıt verdi. Başarılı futbolcu ayrıca "İnşallah pandemi dönemi bir önce sona erer. Bütün sektörler ve insanlar hayatlarına güzel şekilde devam eder." açıklamasını yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'a 3 yıldızdan 32 milyon euro (262 milyon TL)...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberler - Fenerbahçe'den bir bomba daha! Gökhan Gönül'ün ardından...
    Sheffield United'dan görkemli tanıtım!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Serie A'da rekabet artsa da şampiyon değişmedi
      Serie A'da rekabet artsa da şampiyon değişmedi
    2. Son dakika | Akhisarspor, Yılmaz Vural'la devam edecek
      Son dakika | Akhisarspor, Yılmaz Vural'la devam edecek
    3. Eddie Newton, ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak
      Eddie Newton, ilk teknik direktörlük deneyimini Trabzonspor'da yaşayacak
    4. Denizlispor Lung’a talip
      Denizlispor Lung’a talip
    5. Göztepe, Burak Süleyman'la anlaştı
      Göztepe, Burak Süleyman'la anlaştı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Bayram Bektaş'la el sıkıştı

    Son dakika transfer haberleri | Kayserispor, Bayram Bektaş'la el sıkıştı

    Skrtel'den Fenerbahçe açıklaması

    Skrtel'den Fenerbahçe açıklaması

    Son dakika haberler - Igor Tudor açıklandı: Hajduk’ta kalıyor

    Son dakika haberler - Igor Tudor açıklandı: Hajduk’ta kalıyor

    Hakan Çalhanoğlu, salgın sonrası Milan'ı taşıdı

    Hakan Çalhanoğlu, salgın sonrası Milan'ı taşıdı

    Sıradaki Haber