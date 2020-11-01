Son dakika | Caulker'dan itiraflar! Alkol ve kumar...

Aytemiz Alanyaspor'da adeta kendini yeniden bulan İngiliz stoper Steven Caulker'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.

İngiliz televizyonu BBC'ye konuşan Caulker, alkol ve kumar sorunu yüzünden kapasitesinin yüzde 50 ya da yüzde 60'ı kadar oynayabildiğini söyledi.

Steven Caulker, henüz 20 yaşındayken 2012 yılında İngiltere A Milli Takımı adına ilk kez oynadığında her şey çok iyi görünüyordu. Caulker, Premier Lig'in önemli takımlarında Tottenham için düzenli olarak kadroda yer alıyordu. Fakat bu yükseliş, alkol ve kumar bağımlılıkları nedeniyle durdu hatta geriledi.

Önce Cardiff City'e katılmak için Tottenham'dan ayrılan Caulker sırasıyla Southampton, Liverpool, Lokomotiv Moskova ve Queens Park Rangers'da oynadıktan sonra İskoç ekibi Dundee takımına kadar geriledi.

Caulker şu an ise Alanyaspor'da kariyerini yeniden inşa etme fırsatı bulurken Süper Lig'de lider takımda oynama fırsatı buldu.

28 yaşındaki oyuncu BBC'ye şu ifadeleri kullandı, "Doğruyu söylemek gerekirse, benim için bağımlılığımın neden olduğu iç acıyı gerçekten tarif edemem. Korkunç bir durumdu"

"12 adımlı program sayesinde uzun bir iyileşme dönemi geçirdim. Buraya geldim ve gerçekten rahatladım, kendimi tekrar buldum. Geriye dönüp baktığımda, en sinir bozucu şey potansiyelimi hiçbir zaman gerçekleştirememem. Sahadaydım ama kapasitemin %50-60'ı kadar oynuyordum. Buraya geldiğimden ve sağlıklı olduğumdan beri, çok daha fazlasını verebileceğimi hissediyorum."

'Üzerimde çok fazla ilgi vardı'

Caulker sözlerine şöyle devam etti, "Benim için duygusal bir hastalık bu. Futbolun baskısı ve endüstrinin acımasızlığı bu duruma yardımcı oluyor mu? Muhtemelen hayır. İngiltere ve Tottenham için oynayan 20-21 yaşındaki bir oyuncuydum ve üzerimde çok fazla ilgi vardı. Çok fazla olumsuz haber vardı ve beni bir döngünün içine soktu"

'Kumar oynar, içer ve sonra idmana gelirdim...'

"Aktif bağımlılık günlerine dönüp baktığımda, dışarı çıkar, kumar oynar ve içer ve ertesi gün hala antrenmana gelirdim. Vücudunuzun gerçekte başa çıkabildiği şey inanılmaz. Benim için, bu bağımlılığın ne kadar güçlü olabileceğinin bir işareti, her şeyi kontrol etmek için vücudunuzu çılgınca sınırlarını zorluyorsunuz"

Caulker son olarak, "Benim için acı olan çevremdeki herkese hissettirdiklerim. Pek çok insanı yüzüstü bıraktığımı hissettim. Sadece futbolda değil, dünyada özellikle de koronavirüsün olduğu bu zor zamanlarda yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bir fırsat yakalayacak kadar şanslıydım. Ünlü ya da ünlü olmayan birçok oyuncu bir daha futbola asla geri dönemiyor" ifadelerini kullandı.

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