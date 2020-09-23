Son dakika | Cavani'nin istediği rakam ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin bir türlü gerçekleşmeyen forvet transferinin perde arkasıyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı!

EROL BULUT, CAVANI'Yİ İSTEDİ

Kosovalı golcünün gideceğinin kesinleşmesinin ardından Sarı-Lacivertliler'in çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, yönetimden Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Edinson Cavani'yi istedi. Bulut'un ısrarcı tavrı sonrasında sportif direktör Emre Belözoğlu, Uruguaylı süper starın menajeriyle irtibata geçti ve şartlarını sordu.

4 YIL İÇİN 17 MİLYON EURO!

Portekiz ekibi Benfica ile anlaşamayan Cavani, F.Bahçe'den teklif gelmesinin ardından adeta kulübün tapusunu istedi. 33 yaşındaki süper star, Sarı-Lacivertliler'den bonservisi olmadığı için 3 milyon euro imza parasının yanı sıra, 3,5 milyon eurodan 4 senelik bir sözleşme talep etti. Bonuslar hariç Uruguaylı yıldızın 4 yıllık maliyeti 17 milyon euro, güncel kurla tam 153 milyon TLolacağı için yönetim geri adım attı ve görüşmeler başlamadan sona erdi.