SON DAKİKA| Çaykur Rizespor, Nill De Pauw'un sözleşmesini feshetti

Transferin hızlı takımı Çaykur Rizespor'da ayrılık resmen duyuruldu... Yeşil-mavili takım, Nill De Pauw'un sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nill De Pauw ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı Nill De Pauw'a teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz."

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