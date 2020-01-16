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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri SON DAKİKA| Çaykur Rizespor, Nill De Pauw'un sözleşmesini feshetti
16.01.2020 - 13:28 |

SON DAKİKA| Çaykur Rizespor, Nill De Pauw'un sözleşmesini feshetti

Karadeniz ekibi, Nill De Pauw'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

SON DAKİKA| Çaykur Rizespor, Nill De Pauw'un sözleşmesini feshetti
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Transferin hızlı takımı Çaykur Rizespor'da ayrılık resmen duyuruldu... Yeşil-mavili takım, Nill De Pauw'un sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nill De Pauw ile kulübümüz karşılıklı olarak anlaşmış ve futbolcumuzun sözleşmesi feshedilmiştir. Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı Nill De Pauw'a teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz."

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SON DAKİKA| Çaykur Rizespor, Nill De Pauwun sözleşmesini feshetti

 

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