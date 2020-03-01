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01.03.2020 - 18:34 |

Son dakika | Çaykur Rizespor, Ünal Karaman'la el sıkıştı

Karadeniz ekibi, İsmail Kartal'ın istifasının ardından teknik direktör Ünal Karaman'la anlaşmaya vardı.

SKORER ÖZEL

Çaykur Rizespor'da farklı Trabzonspor yenilgisinin ardından İsmail Kartal istifa etmişti. Karadeniz ekibi, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktör koltuğuna Ünal Karaman'ı getirme kararı aldı.

Yeşil-mavili ekip, tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. Karaman'ın yarın Rize'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Ünal Karaman son olarak 1.5 yıl Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Başkan Kartal: Prensip anlaşmasına vardık

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

 

Son dakika | Çaykur Rizespor, Ünal Karamanla el sıkıştı

 

Son dakika | Çaykur Rizespor, Ünal Karamanla el sıkıştı

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