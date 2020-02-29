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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!
29.02.2020 - 21:10 | | AA

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Çaykur Rizespor'da kötü sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda alınan 5-2'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını kendilerine ilettiğini söyledi.

Hasan Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı.

Son dakika | Çaykur Rizesporda İsmail Kartal istifa etti

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