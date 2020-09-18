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18.09.2020 - 10:38 | | DHA

Son Dakika | Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünde

İtalya Serie A ekibi Roma ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in Premier Lig ekibi Leicester City'ye transferi tamamlanıyor.

Son Dakika | Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünde
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23 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder, İngiliz kulübü için sağlık kontrolden geçti. Leicester City'nin 3 milyon Euro kiralama ücreti ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı milli yıldız sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. Bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir’e transfer olmuş gösterdiği performansla da 1 yıl sonra 14 milyon 250 Bin Euro bedelle İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu.

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Son Dakika | Cengiz Ünder, Leicester City için sağlık kontrolünde

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