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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaşma sağlayamadı!
27.07.2020 - 12:25 |

Son dakika | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaşma sağlayamadı!

Cengiz Ünder'de son dakika gelişmesi... Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Napoli ile yıllık ücrette anlaşma sağlayamadı.

Son dakika | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaşma sağlayamadı!
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Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in Napoli'ye transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Napoli'nin Roma ile anlaştığı ve Cengiz Ünder ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Son dakika | Cengiz Ünder, Napoli ile anlaşma sağlayamadı

Cengiz Ünder ve Napoli arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı. İki tarafın yıllık ücrette anlaşma sağlayamadığı ve önümüzdeki günlerde bir görüşme daha olacağı kaydedildi.

İtalyan medyası Napoli'nin Roma ile 30 milyon Euro karşılığında anlaştığını, Cengiz Ünder'in yıllık 3 milyon Euro kazanacağını iddia etmişti.

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