Son dakika - Cenk Tosun Arda Turan'ı yakaladı

Hırvatistan maçında A Milli Takım adına ilk golü penaltıdan atan Cenk Tosun böylece kırmızı-beyazlı forma altında 17.golünü atmış oldu. Cenk Tosun böylece A Milli Takım forması altında faal oyuncular arasında en aktif üç oyuncu arasında yer alırken Arda Turan'ı yakaladı

Cenk Tosun 43 maçta 17 gol atarken 2017 yılında da Hırvatistan'a karşı gol atmıştı

A Milli Takım adına en çok gol atan faal oyuncular

24 - Burak Yılmaz

17 - Cenk Tosun

17 - Arda Turan

10 - Hakan Çalhanoğlu, Umut Bulut