12.11.2020 - 01:59 | | Fanatik
Son dakika - Cenk Tosun Arda Turan'ı yakaladı
Hırvatistan maçında A Milli Takım adına ilk golü atan Cenk Tosun böylece kırmızı-beyazlı forma altında 17.golünü atmış oldu. Cenk Tosun böylece A Milli Takım forması altında Arda Turan'ı yakaladı
Hırvatistan maçında A Milli Takım adına ilk golü penaltıdan atan Cenk Tosun böylece kırmızı-beyazlı forma altında 17.golünü atmış oldu. Cenk Tosun böylece A Milli Takım forması altında faal oyuncular arasında en aktif üç oyuncu arasında yer alırken Arda Turan'ı yakaladı
Cenk Tosun 43 maçta 17 gol atarken 2017 yılında da Hırvatistan'a karşı gol atmıştı
A Milli Takım adına en çok gol atan faal oyuncular
24 - Burak Yılmaz
17 - Cenk Tosun
17 - Arda Turan
10 - Hakan Çalhanoğlu, Umut Bulut