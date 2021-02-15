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15.02.2021 - 18:21 |

Son dakika - Cenk Tosun: "Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim"

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 2 gol birden atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Cenk Tosun: "Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim"
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Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 2 gol birden atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'a asla veda etmedim. Yuvaya döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim."

"Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı."

"Atiba'ya inanılmaz saygı duyuyorum. Her geçen gün daha fazla koşuyor. Allah onun yaşında bize de böyle fit olmayı ve maç oynamayı nasip etsin."

Son dakika - Cenk Tosun: Beşiktaşı şampiyon yapmaya geldim

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