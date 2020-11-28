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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Cenk Tosun, Everton'dan ayrılacak mı? Açıkladı...
28.11.2020 - 16:38 |

Son dakika | Cenk Tosun, Everton'dan ayrılacak mı? Açıkladı...

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, kariyeri ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Ben burada çok mutluyum. Bana göre dünyanın en iyi ligi. En hızlı ligi. Burada olduğum için çok gururluyum ve mutluyum. Ailem mutlu, ben mutluyum. Takım arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Herkes beni çok seviyor. Buradan ayrılmak gibi bir düşüncem de yok şu an" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz sezon dizinden çok ciddi bir sakatlık geçiren Cenk Tosun yavaş yavaş form tutmaya başladı. Başarılı futbolcu geri dönüşünün ardından ilk özel röportajını S Sport’ta yayınlanan “Çift Forvet” programına verdi.

8 aylık zor bir sürecin geride kaldığını söyleyen Cenk, “Çok güçlü döndüm. Şu anda iyi hissediyorum kendimi. Dizim de iyi. Şimdi artık goller atma zamanı geldi” dedi.

Ancelotti’yle yaşadığı diyaloğu da paylaşan 29 yaşındaki golcü, “Son iki ay saha idmanlarına çıktığımda gelip hep beni izliyordu. Bir gün yanıma geldi ve ‘İki forvet gönderdim. Transfer de yapmadım. Bu sana ne kadar güvendiğimin göstergesi’ dedi. Ben de çok gurur duydum. Çok sevindim. Son 3 maçın 2’sinde bana forma şansı verdi. Hocayla sezon öncesi geçirdik. Çok fazla kaynaştık. Geçen sezon devam eden bir sezonda gelmişti. Şimdi onun kafasındakileri, taktiği daha iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cenk Tosun, Evertondan ayrılacak mı Açıkladı...

 

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