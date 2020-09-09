Son dakika | Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!

Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun'a ASpor'a yaptığı açıklamada önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğunu söyledi.

İşte milli forvetin sözleri: "Transferimle ilgili sakatlık sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. Zaten iyileşmeden hiçbir yere gidemem. Bir kulüp beni alsa bile devre arasına kadar oynatamaz. Niye alsınlar? Eğer hoca beni istemezse o zaman başka bir takıma giderim. Önceliğim Avrupa. Sakatlık sürecimde kimseyle görüşmedim.

"Türkiye'ye geri dönmek için çok erken"

Sakatlığımın geçmesine tam olarak 1,5 ay var. Devre arasına kadar Everton'da oynayabileceğim kadar oynayacağım. Önceliğim Avrupa'da kalmak olacak. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Türkiye'ye dönmemi isteyen de çok ama geri dönmek için çok erken.

'Kendimi iyi hissediyorum'

Bir an önce iyileşip 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak istiyorum. Everton'da forma rekabeti çok yüksek. Forma şansı az bulduğum için Crystal Palace'a gittim. Sakatlığımın üzerinden 6 ay geçti. Kendimi iyi hissediyorum. 1-1,5 ay sahada çalışmalar yapıyoruz. Fizik anlamda hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum."