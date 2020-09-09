Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!
09.09.2020 - 13:44 |

Son dakika | Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, F.Bahçe ile iddiaları ilgili olarak "Transferimle ilgili sakatlık sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. Zaten iyileşmeden hiçbir yere gidemem. Bir kulüp beni alsa bile devre arasına kadar oynatamaz. Niye alsınlar? Eğer hoca beni istemezse o zaman başka bir takıma giderim. Önceliğim Avrupa" açıklamasını yaptı.

ABONE OL

Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun'a ASpor'a yaptığı açıklamada önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğunu söyledi.

İşte milli forvetin sözleri: "Transferimle ilgili sakatlık sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. Zaten iyileşmeden hiçbir yere gidemem. Bir kulüp beni alsa bile devre arasına kadar oynatamaz. Niye alsınlar? Eğer hoca beni istemezse o zaman başka bir takıma giderim. Önceliğim Avrupa. Sakatlık sürecimde kimseyle görüşmedim.

"Türkiye'ye geri dönmek için çok erken"

Sakatlığımın geçmesine tam olarak 1,5 ay var. Devre arasına kadar Everton'da oynayabileceğim kadar oynayacağım. Önceliğim Avrupa'da kalmak olacak. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Türkiye'ye dönmemi isteyen de çok ama geri dönmek için çok erken.

'Kendimi iyi hissediyorum'

Bir an önce iyileşip 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olmak istiyorum. Everton'da forma rekabeti çok yüksek. Forma şansı az bulduğum için Crystal Palace'a gittim. Sakatlığımın üzerinden 6 ay geçti. Kendimi iyi hissediyorum. 1-1,5 ay sahada çalışmalar yapıyoruz. Fizik anlamda hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer bombalarını patlatıyor!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gökhan Töre'ye düşük maaşlı sözleşme

 

Son dakika | Cenk Tosundan transfer açıklaması

 

 

 

İspanya Milli Takımı ceza sahası dışından şut çalışması yaptı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!
    Son dakika | Cenk Tosun'dan transfer açıklaması!
  2. Transfer Haberleri | Gökhan Töre'ye düşük maaşlı sözleşme
    Transfer Haberleri | Gökhan Töre'ye düşük maaşlı sözleşme
  3. Son dakika | Sedat Ali Karagülle, Beşiktaş'ta!
    Son dakika | Sedat Ali Karagülle, Beşiktaş'ta!
  4. Çağla ve Pemra korta çıkıyor
    Çağla ve Pemra korta çıkıyor
  5. Güray Vural, Gaziantep FK'nın hedefini açıkladı
    Güray Vural, Gaziantep FK'nın hedefini açıkladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emre Belözoğlu'na büyük sürpriz: 'Alo ben Emre abin'

Emre Belözoğlu'na büyük sürpriz: 'Alo ben Emre abin'

Galatasaray voleybol takımlarında 3 koronavirüs vakası

Galatasaray voleybol takımlarında 3 koronavirüs vakası

Göztepe'de ilk 11 netleşmeye başladı

Göztepe'de ilk 11 netleşmeye başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sıradaki Haber