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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Cenk Tosun'un bonservisi için harekete geçtiler
10.03.2020 - 09:18 |

Son dakika | Cenk Tosun'un bonservisi için harekete geçtiler

Geçtiğimiz günlerde sakatlanarak sezonu kapattığını açıklayan milli yıldız Cenk Tosun için İngiliz medyasında transfer iddiası geldi.

İngiliz basını, Cenk Tosun'un yazın bir Premier Lig ekibine bonservisiyle transfer olacağını ifade etti ve kulübün adını açıkladı.

Devre arasında büyük umutlarla Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun, geçtiğimiz ay içerisinde sakatlanarak sezonu kapattı.

Çapraz bağları kopan ve sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de forma giyemeyecek olan golcü oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

The Evening Standart, Crystal Palace'ın yaz döneminde 28 yaşındaki santraforu bonservisiyle kadrosuna katacağını yazdı.
İngiliz ekibinde sportif direktör Dougie Freedman'ın Cenk'i çok istediği belirtilirken, deneyimli forvetin sözleşmesinde 20 milyon Poundluk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla 5 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Son dakika | Cenk Tosunun bonservisi için harekete geçtiler

Son dakika | Cenk Tosunun bonservisi için harekete geçtiler

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