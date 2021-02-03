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03.02.2021 - 10:02 | | Fotomaç

Son dakika | Cenk Tosun'un fedakarlığı! O teklifi reddetti

Beşiktaş'ın, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Cenk Tosun'a Avrupa'dan bir takımın daha teklifte bulunduğu ancak yıldız golcünün bu teklifi reddederek siyah-beyazlı kulübü tercih ettiği ortaya çıktı. İşte o kulüp ve detaylar...

Son dakika | Cenk Tosun'un fedakarlığı! O teklifi reddetti
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Beşiktaş'ın transferin son gününde yeniden renklerine kattığı Cenk Tosun'un, siyah-beyazlı formayı giymek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Milli forvetin peşinde olan takımlardan CSKA Moskova'nın, Everton kulübüne Cenk için 500 bin euro'luk kiralama teklifi yaptığı, ayrıca Cenk Tosun'a senelik alacağı paranın tamamı olan 1 milyon 250 bin euro ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi.

İngiliz kulübü bu teklife sıcak bakarken devreye giren Cenk Tosun, hemen Başkan Ahmet Nur Çebi'yi arayarak geri dönmek istediğini söyledi. Başkan Çebi, Everton yetkilileriyle temasa geçerek Cenk'i yeniden kiralamak istediklerini yineledi. 29 yaşındaki futbolcu da kolaylık sağlanmasını rica etti.

İngilizler Beşiktaş'tan kiralama bedeli istemediklerini iletti ancak maaşının tamamını karşılamaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Cenk de kendi alacağından feragat ederek maaşından 250 bin euro'yu düşürdü 1 milyon euro'ya indi. Başkan Çebi de yıldız futbolcunun bu tutumu üzerine "Bu jestini telafi edeceğim" sözü verdi ve transfer mutlu sonla noktalandı.

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