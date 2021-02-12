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12.02.2021 - 01:50 | | AA

Son dakika - Chelsea, FA Kupası'nda çeyrek finalde!

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Son dakika - Chelsea, FA Kupası'nda çeyrek finalde!
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İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti. 

Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. 

İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton-Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City-Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti. 

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak.

Son dakika - Chelsea, FA Kupasında çeyrek finalde

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